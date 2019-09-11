Рада поддержала законопроект об обязательствах банков показывать настоящие кредитные ставки в первом чтении

11 сентября, 2019, 15:33

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о защите прав финансовых услуг, которым банки обяжут раскрывать информацию о реальных кредитных ставках и комиссиях, которые платят потребители

За этот законопроект № 1085-1 проголосовали 309 депутатов, передает Еспресо.TV

Проект закона поддерживали в Национальном банке Украины, отмечая, что принятие этого законопроекта позволит НБУ реально влиять на ложную информацию, которую банки отмечают о своих услугах.

"Проведенные среди банков исследования по освещению реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением в общие расходы по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие расходы по кредиту", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект Закона расширяет перечень органам, осуществляющим государственное регулирование рынков финансовых услуг. Такими органами в соответствии являются Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Предлагается предусмотреть введение ответственности финансовых учреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Также законопроектом предлагаются изменения в Закон "О потребительском кредитовании", которыми предусматривается расширить понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, предлагается уточнить нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора, а также в случае внесения изменений в него.

Депутаты надеются, что новый закон поможет потребителям увидеть реальную картину стоимости кредитов и повысит уровень доверия населения к банкам, страховым компаниям и другим финансовым учреждениям.