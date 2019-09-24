Клопп назвал имя следующего тренера "Ливерпуля"

24 сентября, 2019, 14:45

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что хочет, чтобы после него команду возглавил Стивен Джерард

Об этом сообщает FourFourTwo .

Главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп признался, кого бы хотел видеть своим преемником, после окончания карьеры в английском клубе.

"Если вы спросите меня, кто должен стать моим следующим тренером в" Ливерпуле "после меня, то я назову Джеррарда. Я помогу ему, насколько это только возможно. Если кто-нибудь отнимает у тебя работу, дело не в нем, а в том , что ты недостаточно хорош ", - признался специалист.

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года, под его руководством команда провела 216 матчей, в 124 из которых победила. В 2019 году клуб победил в Лиге чемпионов.