Клопп назвал имя следующего тренера "Ливерпуля"
24 сентября, 2019, 14:45
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что хочет, чтобы после него команду возглавил Стивен Джерард
Об этом сообщает FourFourTwo .
Главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп признался, кого бы хотел видеть своим преемником, после окончания карьеры в английском клубе.
"Если вы спросите меня, кто должен стать моим следующим тренером в" Ливерпуле "после меня, то я назову Джеррарда. Я помогу ему, насколько это только возможно. Если кто-нибудь отнимает у тебя работу, дело не в нем, а в том , что ты недостаточно хорош ", - признался специалист.
Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года, под его руководством команда провела 216 матчей, в 124 из которых победила. В 2019 году клуб победил в Лиге чемпионов.
- 23 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года по версии ФИФА.
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