Харьков не будет принимать Суперкубок УЕФА

24 сентября, 2019, 22:05

Во время исполкома УЕФА было решено провести Суперкубок УЕФА 2021 в Белфасте

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

Сегодня исполком УЕФА на заседании в Любляне определил, что Суперкубок УЕФА в 2021 году состоится в Белфасте, Северная Ирландия.

Отметим, что свою заявку на проведение турнира подавал Харьков, однако исполком УЕФА поддержал именно ирландцев.

OFFICIAL: The 2021 UEFA #SuperCup will be held in Belfast, Northern Ireland at the national football stadium, Windsor Park.



#UEFAExCo pic.twitter.com/AGCbMNB2S7 - UEFA (@UEFA) 24 сентября 2019 г.