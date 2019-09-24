Харьков не будет принимать Суперкубок УЕФА
24 сентября, 2019, 22:05
Во время исполкома УЕФА было решено провести Суперкубок УЕФА 2021 в Белфасте
Об этом сообщает официальный twitter UEFA.
Сегодня исполком УЕФА на заседании в Любляне определил, что Суперкубок УЕФА в 2021 году состоится в Белфасте, Северная Ирландия.
Отметим, что свою заявку на проведение турнира подавал Харьков, однако исполком УЕФА поддержал именно ирландцев.
OFFICIAL: The 2021 UEFA #SuperCup will be held in Belfast, Northern Ireland at the national football stadium, Windsor Park.- UEFA (@UEFA) 24 сентября 2019 г.
#UEFAExCo pic.twitter.com/AGCbMNB2S7
- 24 сентября, во время исполкома УЕФА было решено провести финал Лиги чемпионов 2021 в Санкт-Петербурге.
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