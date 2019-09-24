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Espreso.tvСпортХарьков не будет принимать Суперкубок УЕФА

Харьков не будет принимать Суперкубок УЕФА


фото: twitter
Во время исполкома УЕФА было решено провести Суперкубок УЕФА 2021 в Белфасте

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

Сегодня исполком УЕФА на заседании в Любляне определил, что Суперкубок УЕФА в 2021 году состоится в Белфасте, Северная Ирландия.

Отметим, что свою заявку на проведение турнира подавал Харьков, однако исполком УЕФА поддержал именно ирландцев.

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