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Espreso.tvСпортУЕФА отдал финал Лиги чемпионов Санкт-Петербургу

УЕФА отдал финал Лиги чемпионов Санкт-Петербургу


фото: twitter
Во время исполкома УЕФА было решено провести финал Лиги чемпионов 2021 в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

Сегодня исполком УЕФА на заседании в Любляне определил, какие города будут принимать заключительные матчи самого престижного клубного турнира Европы. В частности, было решено, что финал ЛЧ в 2021 году будет проведен в российском Санкт-Петербурге.

Финал Лиги чемпионов также пройдет в 2022 году в Мюнхене (Германия) и соответственно в 2023-м в Лондоне (Англия).

 

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