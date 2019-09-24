УЕФА отдал финал Лиги чемпионов Санкт-Петербургу

24 сентября, 2019, 21:40

Во время исполкома УЕФА было решено провести финал Лиги чемпионов 2021 в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

Сегодня исполком УЕФА на заседании в Любляне определил, какие города будут принимать заключительные матчи самого престижного клубного турнира Европы. В частности, было решено, что финал ЛЧ в 2021 году будет проведен в российском Санкт-Петербурге.

Финал Лиги чемпионов также пройдет в 2022 году в Мюнхене (Германия) и соответственно в 2023-м в Лондоне (Англия).