УЕФА отдал финал Лиги чемпионов Санкт-Петербургу
24 сентября, 2019, 21:40
Во время исполкома УЕФА было решено провести финал Лиги чемпионов 2021 в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает официальный twitter UEFA.
Сегодня исполком УЕФА на заседании в Любляне определил, какие города будут принимать заключительные матчи самого престижного клубного турнира Европы. В частности, было решено, что финал ЛЧ в 2021 году будет проведен в российском Санкт-Петербурге.
Финал Лиги чемпионов также пройдет в 2022 году в Мюнхене (Германия) и соответственно в 2023-м в Лондоне (Англия).
The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia. #UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx- UEFA (@UEFA) 24 сентября 2019 г.
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