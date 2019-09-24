Европейский суд отменил санкции против Януковича, - спикер экс-президента

24 сентября, 2019, 12:04

24 сентября Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы

Об этом спикер экс-президента Юрий Кирасир сообщил в Facebook.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 г. об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

"Своим нынешним решением Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвинутых обвинений политических оппонентов В.Ф. Януковича", - добавил Кирасир.

Ранее адвокат Януковича сообщал, что он готовится вернуться в Украину.