Зеленский подписал закон об импичменте

23 сентября, 2019, 11:30

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".

Ранее закон подписал председатель ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись президенту.