Зеленский подписал закон об импичменте
23 сентября, 2019, 11:30
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.
Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".
Ранее закон подписал председатель ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись президенту.
- Напомним, 10 сентября Рада в целом проголосовала за закон об импичменте.
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