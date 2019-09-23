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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об импичменте

Зеленский подписал закон об импичменте


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
 
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.
 
Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".
 
Ранее закон подписал председатель ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись президенту.
  • Напомним, 10 сентября Рада в целом проголосовала за закон об импичменте.
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