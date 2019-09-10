Рада в целом проголосовала за закон об импичменте
10 сентября, 2019, 11:07
Верховная Рада IX созыва приняла закон о процедуре импичмента президента в целом
Об этом передает Еспресо.TV
"За" это решение проголосовали 245 нардепов.
Отмечается, что инициатором законопроекту является президент Украины Владимир Зеленский.
Проект Закона определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента Украины в случае смещения с поста в порядке импичмента:
- процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины;
- с целью полного и беспристрастного расследования будет образовываться ВСК
- защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники Президента Украины;
- ВСК будет готовить выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения Президентом государственной измены или другого преступления;
- пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы будут содержать информацию, составляющую государственную тайну);
- после принятия Верховной Радой Украины решение об обвинении Президента Украины Верховная Рада Украины будет обращаться в КС (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного Суда
- решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;
- соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины;
- в случае непринятия Верховной Радой Украины постановления об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед Президентом Украины.
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