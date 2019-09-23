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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о назначении штрафов за уничтожение дорог

Зеленский подписал закон о назначении штрафов за уничтожение дорог


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №1047, который предусматривает штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом

Об этом свидетельствует информация к законопроекту на сайте парламента.

Последнее изменение показывает, что закон подписан и возвращен с подписью от президента - то есть, прошел последний этап прохождения.

Проектом устанавливается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

 
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