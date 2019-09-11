Рада приняла за основу закон о габаритно-весовом контроле на дорогах

11 сентября, 2019, 11:38

Народные депутаты приняли в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля

Об этом сообщает Еспресо.TV

За проект проголосовали 331 народных избранников.

Законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" призван предупредить преждевременное разрушение автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами.

Он исключает избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах.

Проектом закона предусматривается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере пятьсот тысяч рублей; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.