Импорт картофеля в Украине почти 5 раз выше, чем экспорт
23 сентября, 2019, 14:03
В январе-августе 2019 года Украина импортировала 26,23 тыс. тонн картофеля на сумму $ 8,5 млн. А экспорт составил 5,49 тыс. тонн ($ 1,47 млн).
Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы.
Таким образом импорт картофеля превысил экспорт в 4,78 раза.
Треть импорта пришлась на Беларусь (на $ 2,73 млн). Из Нидерландов было ввезено картофеля на $ 1,63 млн (19,17%), из Египта - на $ 1,32 млн (15,58%).
- Напомним, в январе-июле 2019 Украина увеличила импорт картофеля в 3,9 раза, или на 16,3 тыс. Тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- По сравнению с 2018 годом закупочные цены на картофель в августе 2019 выросли почти вдвое и составили около 11 грн / кг из-за неурожая этой культуры в Украине. Поэтому Украина впервые вынуждена была закупать картофель в августе.
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