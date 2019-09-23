Импорт картофеля в Украине почти 5 раз выше, чем экспорт

23 сентября, 2019, 14:03

В январе-августе 2019 года Украина импортировала 26,23 тыс. тонн картофеля на сумму $ 8,5 млн. А экспорт составил 5,49 тыс. тонн ($ 1,47 млн).

Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы.

Таким образом импорт картофеля превысил экспорт в 4,78 раза.

Треть импорта пришлась на Беларусь (на $ 2,73 млн). Из Нидерландов было ввезено картофеля на $ 1,63 млн (19,17%), из Египта - на $ 1,32 млн (15,58%).