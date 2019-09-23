 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИмпорт картофеля в Украине почти 5 раз выше, чем экспорт

Импорт картофеля в Украине почти 5 раз выше, чем экспорт


фото: latifundist
В январе-августе 2019 года Украина импортировала 26,23 тыс. тонн картофеля на сумму $ 8,5 млн. А экспорт составил 5,49 тыс. тонн ($ 1,47 млн).

Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы.

Таким образом импорт картофеля превысил экспорт в 4,78 раза.

Треть импорта пришлась на Беларусь (на $ 2,73 млн). Из Нидерландов было ввезено картофеля на $ 1,63 млн (19,17%), из Египта - на $ 1,32 млн (15,58%).

  • Напомним, в январе-июле 2019 Украина увеличила импорт картофеля в 3,9 раза, или на 16,3 тыс. Тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • По сравнению с 2018 годом закупочные цены на картофель в августе 2019 выросли почти вдвое и составили около 11 грн / кг из-за неурожая этой культуры в Украине. Поэтому Украина впервые вынуждена была закупать картофель в августе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать