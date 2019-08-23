Украина впервые вынуждена закупать картофель в августе: цены за год выросли вдвое

23 августа, 2019, 08:59

По сравнению с 2018 годом закупочные цены на картофель в августе 2019 года выросли почти вдвое и составили около 11 грн / кг из-за неурожая этой культуры в Украине

Об этом заявила руководитель информационно-аналитического центра Шувар Татьяна Гетьман, сообщает УНИАН.

"По сравнению с прошлым годом картофель подорожал в два раза. Это связано с тем, что был неурожай по ранним и средним сортам картофеля. Также, по предварительной информации фермеров, сокращение урожайности ожидается в пределах 20% для позднего картофеля. Соответственно, предложение на рынке меньше ", - сказала Гетьман.

Она добавила, что подорожание в августе связано также с тем, что произошла задержка в уборке этой культуры, поскольку в мае фермеры вынуждены были ее пересаживать. Так, в текущем году уборка позднего картофеля задерживается на 10-14 дней по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, в 2019 году Украина впервые начала импортировать картофель в период уборки собственного урожая.

"Украина всегда импортирует картофель в зимний период. Бывало, когда у нас цены росли, мы импортировали картофель из Египта. Впервые в этом году мы начали импортировать, наверное, в период непосредственно уборки собственного урожая. Но вообще Украина импортирует картофель из Египта, из Беларуси и даже из Польши ", - сказала Гетьман, добавив, что европейские страны в 2019 году также столкнулись с неурожаем.

Она отметила, что закупочные цены на картофель могут несколько снизиться в период уборки позднего картофеля, но снижение цен до уровня прошлогодних не ожидается.

"Я думаю, что в период уборки цены немного снизятся, но будут ли они ниже прошлогодних - наверное, нет. По картофеля цена может быть, наверное, даже выше ", - подчеркнула эксперт.

Гетман добавила, что в 2019 году значительный рост закупочных цен наблюдается по всем овощам. В частности, наиболее заметный рост цен на помидоры, огурцы, лук и капусту.