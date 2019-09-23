Волкер назвал предпосылки возвращения Крыма и Донбасса

23 сентября, 2019, 20:50

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вернуть оккупированные Россией территории можно путем построения успешного украинского государства

Об этом Волкер сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Украина, которая является успешной демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий", - сказал Волкер.

По мнению спецпредставителя Госдепа США, такой путь возвращения захваченных украинских территорий может стать альтернативой Минским соглашениями, которые не выполняются.

"Раньше меня спрашивали: а если Минские соглашения не будут выполняться, какой план Б? Мой ответ таков: план Б - это план А. А план А - это успех Украины. Это означает терпение, взвешенность действий и невозможность военного пути для возвращения территорий" , - добавил Волкер.

При этом спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что успех Украины может стать примером для россиян, которые недовольны своей властью.

"Русские видят, что их уровень жизни падает, они испытывают разочарование по поводу своего собственного руководства и курса развития страны. У вас в Украине есть возможность проводить демократические выборы, вы можете сменить старое правительство на новое, если захотите, - это те вещи, за которыми русские могут наблюдать. Поэтому я думаю, что успех Украины важен не только сам по себе, но и как пример", - пояснил дипломат.

Оценивая события 2014 года, аннексию Крыма Россией и развязывание ею войны на востоке Украины, Волкер отметил, что США могли бы отреагировать быстрее.

"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали - мы начали реагировать. Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны", - пояснил Волкер.

Представитель США отметил, что с тех пор его страна усилила поддержку Украины и увеличила свой вклад в процесс урегулирования на дипломатическом уровне.

"С тех пор мы усилили поддержку Украине, мы сняли запрет на поставки летального вооружения как оборонного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены дипломатично, в том числе с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта", - добавил Волкер.