Волкер: сейчас нет оснований ослаблять любые по санкциям против России
В интервью 1 + 1 , отвечая на вопрос о своем отношении к "винесеннию Крыму за скобки" в вопросе договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, Волкер сказал, что нужно разделять санкции, которые были введены против России за Крым и за Донбасс.
"Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минских соглашений ... Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она взяла на себя обязательство это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться столь долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же ", - отметил он.
По словам представителя Госдепа, сейчас нет оснований ослаблять любые по санкциям против России.
"Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - добавил он.
Также специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать к выборам в Донбассе, пока продолжается российская оккупация.
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