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Espreso.tvМирВ Зеленского с Трампом будет полноценная часовая встреча, - Пристайко

В Зеленского с Трампом будет полноценная часовая встреча, - Пристайко


фото: president.gov.ua
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет полноценная часовая встреча

В интервью Общественному Пристайко заявил, что это не будет простая встреча на полях с пожиманием рук.

"Вместе с тем часовая встреча, во время которой прежде мы ставим перед собой задачу наладить связь. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону (с Трампом - Ред.), но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров", - заявил министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп совершал давление на Владимира Зеленского.

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