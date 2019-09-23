В Нацбанке пояснили, благодаря чему украинская экономика выросла выше прогнозов

23 сентября, 2019, 11:44

Стремительный рост ВВП Украины во втором квартале 2019 (до 4,6%) вызван высокими темпами роста потребительских расходов населения и хорошим урожаем

Об этом говорится в официальном объяснении Национального банка Украины.

Согласно сообщению, конечные потребительские расходы во втором квартале 2019 выросли на 11,8%. Главной причиной этого стал рост доходов населения, а также усиление потребительской уверенности. Также на увеличение расходов украинском повлияла монетизация субсидий, определенные в регулятора.

Также в НБУ обратили внимание на высокий урожай, который поддерживал экспорт, впрочем его рост замедлился (до 4,4%):

"В разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю", - сообщили в Нацбанке.

"Стремительный рост наблюдался в секторе финансовой и страховой деятельности благодаря рекордным объемам чистой прибыли банков. Ускорился рост в торговле и транспорте ", - добавили в НБУ.

В целом рост украинской экономики во втором квартале 2019 несколько опередило прогнозы НБУ, однако в 3 квартале ситуация может измениться из-за низкого урожая масличных культур, предупредили у регулятора.

Читайте также: 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП