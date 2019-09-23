В Нацбанке пояснили, благодаря чему украинская экономика выросла выше прогнозов
Об этом говорится в официальном объяснении Национального банка Украины.
Согласно сообщению, конечные потребительские расходы во втором квартале 2019 выросли на 11,8%. Главной причиной этого стал рост доходов населения, а также усиление потребительской уверенности. Также на увеличение расходов украинском повлияла монетизация субсидий, определенные в регулятора.
Также в НБУ обратили внимание на высокий урожай, который поддерживал экспорт, впрочем его рост замедлился (до 4,4%):
"В разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю", - сообщили в Нацбанке.
"Стремительный рост наблюдался в секторе финансовой и страховой деятельности благодаря рекордным объемам чистой прибыли банков. Ускорился рост в торговле и транспорте ", - добавили в НБУ.
В целом рост украинской экономики во втором квартале 2019 несколько опередило прогнозы НБУ, однако в 3 квартале ситуация может измениться из-за низкого урожая масличных культур, предупредили у регулятора.
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- Напомним, во втором квартале 2019 вместо прогнозируемых Нацбанком 3% и еще менее оптимистичных 2,7% от МВФ - ВВП Украины в апреле-июне вырос на 4,6%.
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