 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацбанке пояснили, благодаря чему украинская экономика выросла выше прогнозов

В Нацбанке пояснили, благодаря чему украинская экономика выросла выше прогнозов


фото: bank.gov.ua
Стремительный рост ВВП Украины во втором квартале 2019 (до 4,6%) вызван высокими темпами роста потребительских расходов населения и хорошим урожаем

Об этом говорится в официальном объяснении Национального банка Украины.

Согласно сообщению, конечные потребительские расходы во втором квартале 2019 выросли на 11,8%. Главной причиной этого стал рост доходов населения, а также усиление потребительской уверенности. Также на увеличение расходов украинском повлияла монетизация субсидий, определенные в регулятора.

Также в НБУ обратили внимание на высокий урожай, который поддерживал экспорт, впрочем его рост замедлился (до 4,4%):

"В разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю", - сообщили в Нацбанке.

"Стремительный рост наблюдался в секторе финансовой и страховой деятельности благодаря рекордным объемам чистой прибыли банков. Ускорился рост в торговле и транспорте ", - добавили в НБУ.

В целом рост украинской экономики во втором квартале 2019 несколько опередило прогнозы НБУ, однако в 3 квартале ситуация может измениться из-за низкого урожая масличных культур, предупредили у регулятора.

Читайте также: 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП

  • Напомним, во втором квартале 2019 вместо прогнозируемых Нацбанком 3% и еще менее оптимистичных 2,7% от МВФ - ВВП Украины в апреле-июне вырос на 4,6%.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать