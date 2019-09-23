Североатлантический совет НАТО приедет в Одессу в конце октября
Об этом в интервью Общественному рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемый Североатлантический совет, который должен приехать в Киев и Одессу", - сказал министр.
Он добавил, что часть одесского визита - это "символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться на утверждение так называемого Черноморского пакета".
"Черноморский пакет - это набор мероприятий для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории", - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.
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