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Espreso.tvМирСевероатлантический совет НАТО приедет в Одессу в конце октября

Североатлантический совет НАТО приедет в Одессу в конце октября


фото: reuters
Североатлантический совет, ключевой орган принятия политических решений в НАТО, кроме Киева посетит Одессу

Об этом в интервью Общественному   рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемый Североатлантический совет, который должен приехать в Киев и Одессу", - сказал министр.

Он добавил, что часть одесского визита - это "символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться на утверждение так называемого Черноморского пакета".

"Черноморский пакет - это набор мероприятий для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.

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