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Espreso.tvОбществоРассмотрение дела о признании недействительной национализации ПриватБанка суд начнет 24 сентября

Рассмотрение дела о признании недействительной национализации ПриватБанка суд начнет 24 сентября


фото: finclub
Хозяйственный суд Киеве 24 сентября начнет рассмотрение дела по иску бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Министерству финансов о признании недействительной сделки по купле-продаже банка

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что рассмотрение должно начаться в 10:30 утра. Тогда суд должен начать слушание по делу по существу.

Напомним, ранее Хозяйственный суд столицы перенес рассмотрение дела о договоре купли-продажи акций ПриватБанка Министерством финансов в пределах национализации на 3 сентября.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами, был подан экс-владельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.

Напомним, 7 мая суд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривню, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.

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