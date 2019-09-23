Рассмотрение дела о признании недействительной национализации ПриватБанка суд начнет 24 сентября
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что рассмотрение должно начаться в 10:30 утра. Тогда суд должен начать слушание по делу по существу.
Напомним, ранее Хозяйственный суд столицы перенес рассмотрение дела о договоре купли-продажи акций ПриватБанка Министерством финансов в пределах национализации на 3 сентября.
Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами, был подан экс-владельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.
Напомним, 7 мая суд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.
По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривню, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.
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