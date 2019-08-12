//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка перенесли

Рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка перенесли

Хозяйственный суд столицы перенес рассмотрение дела о договоре купли-продажи акций ПриватБанка Министерством финансов в пределах национализации

Об этом пишет НВ Бизнес.

Хозяйственный суд Киева 8 августа перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 3 сентября.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами, был подан экс-владельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.

Напомним, 7 мая суд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривну, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать