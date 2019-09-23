Милевский рассказал, почему хотел бы вернуться в сборную Украины
23 сентября, 2019, 12:02
Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский признался, что хотел бы вернуться в сборную, чтобы обняться со старыми друзьями
Об этом футболист сообщил в эфире программы Профутбол.
Экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский признался, почему хотел бы вернуться в главную команду страны.
"Я бы просто приехал, чтобы всех обнять. И не более того. Вышел на минут 20, обыгрался в стенку с Зинченко, Ярмоленко и Коноплянка, вывел бы Яремчука один на один. И все. Очень хочется увидеться с ними", - рассказал известный футболист.
Артем Милевский выступал за сборную Украины в период 2006-2012 годов, провел 50 матчей и забил 8 голов.
- 29 июля стало известно, что экс-динамовец Артем Милевский нецензурной бранью прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины.
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