МОН думает, откуда взять 45 млрд грн на повышение зарплат педагогам
Об этом министерша образования Анна Новосад рассказала в интервью Украинской правде .
"Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн", - рассказала Новосад.
По ее словам, для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда вытянуть, у кого их забрать" и отдать педагогам.
Отмечается, что в ближайшее время будет другой инструмент, как повысить зарплаты. Министерша обещает, что решение будет ко второму чтению бюджета.
"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдут", - добавила Новосад.
Напомним, в предыдущем правительстве Владимир Гройсман предложили новую систему оплаты труда педагогическим работникам, которая будет стимулирующим, а не зависимой от единой тарифной сетки. Предполагается, что с января 2020 педагогические работники получают повышение от 20% до 70%.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!