МОН думает, откуда взять 45 млрд грн на повышение зарплат педагогам

23 сентября, 2019, 13:06

Министерство финансов совместно с Министерством образования думают, откуда взять 45 млрд грн на выполнение постановления предыдущего правительства о повышении зарплаты педагогам на 20-70%

Об этом министерша образования Анна Новосад рассказала в интервью Украинской правде .

"Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн", - рассказала Новосад.

По ее словам, для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда вытянуть, у кого их забрать" и отдать педагогам.

Отмечается, что в ближайшее время будет другой инструмент, как повысить зарплаты. Министерша обещает, что решение будет ко второму чтению бюджета.

"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдут", - добавила Новосад.

Напомним, в предыдущем правительстве Владимир Гройсман предложили новую систему оплаты труда педагогическим работникам, которая будет стимулирующим, а не зависимой от единой тарифной сетки. Предполагается, что с января 2020 педагогические работники получают повышение от 20% до 70%.