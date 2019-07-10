Повышение зарплаты учителям: в 2023 году минимальный оклад будет 4 прожиточных минимума, - Гриневич
Об этом министр образования Лилия Гриневич рассказала во время заседания правительства, передает Еспресо.TV
Сообщается, что с января 2020 педагогические работники получают повышение от 20% до 70%.
"Если молодой учитель сейчас получает 5410 грн (оклад, надбавка за престижность и за проверку тетрадей). Изменение системы даст возможность получать таком же учителю 7643 грн", - рассказала Гриневич.
Она добавила, что в 2023 году самый должностной оклад педагогического работника должен составлять 4 прожиточных минимума.
"Например, есть молодой воспитатель детского сада. Мы предлагаем давать больший должностной оклад. Сейчас этот воспитатель получит минимально 4173 грн. В 2020 году он будет получать оклад (не учитывать надбавки за престижность) 6369 грн. Этот рост более чем 52% в месяц. Среднегодовая месячная зарплата будет 7427 грн. (это учитывая надбавки за оздоровление и вознаграждение за годовую работу) ", - пояснила госпожа министр.
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