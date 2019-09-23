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Espreso.tvМирМассовые протесты в Египте: задержали почти 400 человек, Facebook и сайты заблокированы

Массовые протесты в Египте: задержали почти 400 человек, Facebook и сайты заблокированы

В Каире, Суэце и нескольких других городах Египта во время антиправительственных демонстраций задержали более 370 человек

Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 21 сентября и в воскресенье, 22 сентября силы безопасности Египта пытались разогнать митинги против действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, применяя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По данным интернет-мониторинга Netblocks, в воскресенье, 22 сентября, из-за протестов в Египте начались сбои в работе социальных сетей и некоторых новостных сайтов, в том числе иновещания.

У абонентов двух главных провайдеров Египта начались проблемы с доступом к Facebook, Facebook Messenger и нескольким новостным изданиям, среди которых и BBC. Вероятным поводом для блокирования соцсетей в стране стало распространение информации о коррупции в высших кругах египетской власти.

Ранее в столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

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