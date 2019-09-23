Массовые протесты в Египте: задержали почти 400 человек, Facebook и сайты заблокированы
Об этом сообщает Reuters.
В субботу, 21 сентября и в воскресенье, 22 сентября силы безопасности Египта пытались разогнать митинги против действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, применяя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
По данным интернет-мониторинга Netblocks, в воскресенье, 22 сентября, из-за протестов в Египте начались сбои в работе социальных сетей и некоторых новостных сайтов, в том числе иновещания.
У абонентов двух главных провайдеров Египта начались проблемы с доступом к Facebook, Facebook Messenger и нескольким новостным изданиям, среди которых и BBC. Вероятным поводом для блокирования соцсетей в стране стало распространение информации о коррупции в высших кругах египетской власти.
Ранее в столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!