В Египте прошли массовые антиправительственные демонстрации, произошли столкновения с полицией

23 сентября, 2019, 16:32

В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента Абдула Фаттаха аль-Сиси

Об этом сообщает Al-Jazeera.

Сообщается, что силовики в египетском городе Суэц применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призвала президента аль-Сиси уйти в отставку.

Столкновения в субботу состоялись через день после того, как тысячи людей вышли на улицы в нескольких египетских городах, требуя отставки аль-Сиси. Акции протеста также прошли в Гизе и в северном городе Махалла.