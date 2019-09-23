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Espreso.tvМирВ Египте прошли массовые антиправительственные демонстрации, произошли столкновения с полицией

В Египте прошли массовые антиправительственные демонстрации, произошли столкновения с полицией


фото: reuters
В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента Абдула Фаттаха аль-Сиси

Об этом сообщает Al-Jazeera.

Сообщается, что силовики в египетском городе Суэц применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призвала президента аль-Сиси уйти в отставку.

Столкновения в субботу состоялись через день после того, как тысячи людей вышли на улицы в нескольких египетских городах, требуя отставки аль-Сиси. Акции протеста также прошли в Гизе и в северном городе Махалла.

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