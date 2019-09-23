В Египте прошли массовые антиправительственные демонстрации, произошли столкновения с полицией
23 сентября, 2019, 16:32
В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента Абдула Фаттаха аль-Сиси
Об этом сообщает Al-Jazeera.
Сообщается, что силовики в египетском городе Суэц применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призвала президента аль-Сиси уйти в отставку.
Столкновения в субботу состоялись через день после того, как тысячи людей вышли на улицы в нескольких египетских городах, требуя отставки аль-Сиси. Акции протеста также прошли в Гизе и в северном городе Махалла.
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