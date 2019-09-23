Масштабное международное соглашение "на века" зафиксирует украинский суверенитет, - помощник Зеленского

23 сентября, 2019, 09:03

Есть идея, чтобы урегулирование ситуации в Донбассе закончилось подписанием масштабного международного договора

Об этом помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью Lb.ua.

Он ответил на вопрос о расширении количества международных посредников на переговорах по Донбассу.

"Если на каком-то этапе мы поймем, что" нормандский "формат не работает, будем искать другие форматы. Безусловно, мы хотели бы рассматривать такую возможность, чтобы как можно больше международных партнеров присоединилось к этому процессу", - сказал Ермак.

По его словам, у команды Зеленского есть идея, чтобы урегулирования ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие США, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Соглашение зафиксировала бы "на века" украинский суверенитет.

"А поскольку у нас уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьезные шаги, я считаю, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций", - уточнил Ермак.