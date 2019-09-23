Никаких подковерных договоренностей с РФ не существует, - Ермак
Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью Lb.ua
"Никаких подковерных или" подстольный "договоренностей (с РФ, - ред.) не существует. Есть переговорный процесс в Минске, есть " нормандский "формат, и это настолько сложная и деликатная тема, я принципиально ее не комментирую. Как только мы выйдем на какие-то рамочные договоренности в Минске, в "нормандском" формате, мы, безусловно, будем всех информировать. Чтобы не было, как сегодня с многострадальной "формулой Штайнмайера", которую я уже устал комментировать ", - отметил Ермак.
По его словам, "формула Штайнмайера" предусматривает, что в 20:00 в день выборов, вступает в силу закон, регулирующий особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей: сначала на временной основе, и только после того, как миссия ОБСЕ, которая является основным наблюдателем, выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, он набирает постоянной силы.
"Все остальные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и естественно с возможностью публичного обсуждения. Мы - открытые люди. Мы хотим честно представить нашу концепцию людям, в том числе, проживающих на неподконтрольных территориях, потому что мы собираемся жить в одной с ними стране ", - добавил помощник президента.
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