Бизнес назвал ожидаемый курс доллара на 2020 год

23 сентября, 2019, 12:12

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) закладывает в прогнозы на следующий год средний курс доллара на уровне 28 гривен за 1 доллар

Об этом сообщила исполнительная директор ассоциации Анна Деревянко во время представления исследования EBA "Глобальный обзор экономики", передает Интерфакс-Украина .

"При планировании бюджета на следующий год владельцы (компаний-членов EBA - ред.) закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 гривен за доллар. По прогнозам инвесторов, гривна продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс составлял на уровне 30 гривен за доллар ", - сообщила Деревянко.

По ее словам, более трех четвертей опрошенных топ-менеджеров EBA прогнозируют, что их бизнес будет развиваться в следующем году, а 45% - что доходы предприятий вырастут на 10-20%. В то же время компании стали меньше рассчитывать на расширение своего штата.