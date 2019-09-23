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Espreso.tvОбществоБизнес назвал ожидаемый курс доллара на 2020 год

Бизнес назвал ожидаемый курс доллара на 2020 год


фото: reuters
Европейская бизнес-ассоциация (EBA) закладывает в прогнозы на следующий год средний курс доллара на уровне 28 гривен за 1 доллар

Об этом сообщила исполнительная директор ассоциации Анна Деревянко во время представления исследования EBA "Глобальный обзор экономики", передает Интерфакс-Украина .

"При планировании бюджета на следующий год владельцы (компаний-членов EBA - ред.) закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 гривен за доллар. По прогнозам инвесторов, гривна продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс составлял на уровне 30 гривен за доллар ", - сообщила Деревянко.

По ее словам, более трех четвертей опрошенных топ-менеджеров EBA прогнозируют, что их бизнес будет развиваться в следующем году, а 45% - что доходы предприятий вырастут на 10-20%. В то же время компании стали меньше рассчитывать на расширение своего штата.

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