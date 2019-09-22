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Espreso.tvОбществоВ Министерстве здравоохранения разрешили соцсети с РФ, - Стерненко

В Министерстве здравоохранения разрешили соцсети с РФ, - Стерненко

Дмитрий Раимов
В Министерстве здравоохранения Украины состоялось расширенное совещание с общественными организациями. Его проводили глава ведомства Зоряна Скалецкая и ее советник, политтехнолог Дмитрий Раимов

Об этом в воскресенье, 22 сентября 2019 года, на своем канале в Telegram сообщил бывший глава ячейки "Правого сектора" в Одессе Дмитрий Стерненко, передает Еспресо.TV .

"Наконец в Министерстве здравоохранения Украины начали происходить реформы после прихода нового министра. Первые изменения уже можно заметить невооруженным глазом", - отметил он.

В частности, Стерненко обращает внимание на то, что в Минздраве недавно кто-то перенастроил Wi-Fi, и теперь там можно "спокойно сидеть в российских соцсетях, которые есть в нашем санкционном списке". В подтверждение им приведены соответствующие скрин-шоты.

Такое нововведение общественный активист связывает с назначением Раимова советником Скалецкой.

Справка

По собственному признанию Раимова, среди политиков, с которыми раньше он сотрудничал на платной основе, были представители Партии регионов.

"... У меня есть клиенты и из Партии регионов, и из БЮТа, с УДАРа. Я могу с ними говорить, как сторонний наблюдатель", - заявлял он в интервью проекту Inspiration for Breakfast, которое было обнародовано 23 мая 2014 г.

На уточняющий вопрос "Ты работаешь с политиками или их штабами?" Раимов тогда ответил:

"Всегда только непосредственно с политиками".

Также он называл Евромайдан "военным переворотом" и публиковался на сепаратистском ресурсе Украина.Ru.

На этих президентських выборах он работал в штабе Зеленского.

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