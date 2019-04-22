Избиратели ожидают выполнения обещаний через полгода-год, - политтехнолог Зеленского
22 апреля, 2019, 00:28
Данные опросов свидетельствуют, что украинцы старшего возраста готовы дать Зеленскому полгода на выполнение обещаний
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Раимов.
"Времени на раскачку нет. Украина находится в состоянии внешней агрессии. Есть большое количество вопросов и у президента нет времени входить в курс дел", - сказал Раимов.
По его словам, данные опросов свидетельствуют, что украинцы старшего возраста готовы дать Зеленскому полгода, то есть время до парламентских выборов, для выполнения своей предвыборной программы.
"Первые сто дней, плюс минус один-два месяца", - добавил Раимов.
Если говорить о молодежи, то они дают Зеленскому год на выполнение предвыборных обещаний.
- 21 апреля были обнародованы результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
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