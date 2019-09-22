В МИД России заявили, что пакт Молотова-Риббентропа спас сотни тысяч жизней

22 сентября, 2019, 22:19

Министерство иностранных дел России заявило, что благодаря пакту Молотова-Риббентропа были спасены сотни тысяч жизней

Соответствующий твит опубликовали МИД России в twitter.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически выгодных для СССР рубежах. Население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа 1939 г. Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол к нему распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе.

Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для # СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней. https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV - МИД России (@MID_RF) September 22, 2019