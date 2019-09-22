 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ МИД России заявили, что пакт Молотова-Риббентропа спас сотни тысяч жизней

В МИД России заявили, что пакт Молотова-Риббентропа спас сотни тысяч жизней


фото: DW
Министерство иностранных дел России заявило, что благодаря пакту Молотова-Риббентропа были спасены сотни тысяч жизней

Соответствующий твит опубликовали МИД России в twitter.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически выгодных для СССР рубежах. Население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа 1939 г. Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол к нему распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать