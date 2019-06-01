Впервые обнародованы советские оригиналы пакта "Молотова - Риббентропа"
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В России впервые обнародовали советские оригиналы договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. Ранее историкам были доступны фотокопии немецких оригиналов документа, известного как "Пакт Молотова-Риббентропа".
Скан-копии документов обнародовал 31 мая фонд "Историческая память", отметив, что их предоставил историко-документальный департамент Министерства внутренних дел России.
Текст документа был обнародован в 1990-х годах, но это первая публикация визуальных образцов документов.
Документы напечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.
В секретном протоколе к договору о ненападении стороны договариваются о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств и Польши. Москва и Берлин установили границы сфер этих интересов.
Через несколько дней после подписания соглашения, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну.
17 сентября советские войска вторглись на территорию Польши. Польская территория была разделена между СССР и Германией согласно положению о сферах интересов, указанных в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа.
- В марте 2019 года президента России Владимира Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны из-за участия СССР в территориальном разделе страны в 1939 году.