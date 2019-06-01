Впервые обнародованы советские оригиналы пакта "Молотова - Риббентропа"

1 июня, 2019, 15:52

В России впервые обнародовали советские оригиналы договора 1939 года о ненападении между СССР и нацистской Германией - пакт "Молотова - Риббентропа"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В России впервые обнародовали советские оригиналы договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. Ранее историкам были доступны фотокопии немецких оригиналов документа, известного как "Пакт Молотова-Риббентропа".

Скан-копии документов обнародовал 31 мая фонд "Историческая память", отметив, что их предоставил историко-документальный департамент Министерства внутренних дел России.

Текст документа был обнародован в 1990-х годах, но это первая публикация визуальных образцов документов.

Документы напечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном протоколе к договору о ненападении стороны договариваются о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств и Польши. Москва и Берлин установили границы сфер этих интересов.

Через несколько дней после подписания соглашения, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну.

17 сентября советские войска вторглись на территорию Польши. Польская территория была разделена между СССР и Германией согласно положению о сферах интересов, указанных в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа.