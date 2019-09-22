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Espreso.tvОбществоСенцов представил свою новую книгу

Сенцов представил свою новую книгу

Освобожденный от 5-летнего заключения украинский режиссер Олег Сенцов презентует свою новую книгу "Маркетеру", которую издает "Видавництво Старого Лева"

Презентация началась сегодня, 22 сентября 2019 года, в 13:00 во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7) в пределах Львовского форума издателей, передает Еспресо.TV .

По словам автора, его произведение посвящено особенностям жизни в девяностых годах.

Что же касается названия, то словом "маркетер" сначала назывался тот, кто профессионально занимается маркетингом.

В 1993 году он приехал в Симферополь и поступил учиться в местный филиал Киевского национального экономического университета (специальность - "маркетинг").

"Слова" менеджер "тогда никто не знал", - отметил Сенцов.

 

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