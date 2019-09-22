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Espreso.tvМирСаудовская Аравия может квалифицировать атаку на нефтяные объекты как акт войны со стороны Ирана

Саудовская Аравия может квалифицировать атаку на нефтяные объекты как акт войны со стороны Ирана


фото: REUTERS
Саудовская Аравия признает атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco актом войны, если докажет причастность к нападению Ирана

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что в случае доказательства полноценного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco, Эр-Рияд расценит ее как военное действие.

"Мы возложили вину на Иран, так как запущенные из Саудовской Аравии самолеты и ракеты были иранского производства. Но осуществление атаки с территории Ирана ставит нас в другую позицию. В таком случае это нападение будет расценено как акт войны", - сказал Адель аль-Джубейр .

Он заявил, что сейчас Эр-Рияд ожидает результатов расследования нападения, и Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к рассмотрению.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • 21 сентября Соединенные Штаты объявили, что перекинут свои войска на территорию Саудовской Аравии.
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