Саудовская Аравия может квалифицировать атаку на нефтяные объекты как акт войны со стороны Ирана

22 сентября, 2019, 17:23

Саудовская Аравия признает атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco актом войны, если докажет причастность к нападению Ирана

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что в случае доказательства полноценного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco, Эр-Рияд расценит ее как военное действие.

"Мы возложили вину на Иран, так как запущенные из Саудовской Аравии самолеты и ракеты были иранского производства. Но осуществление атаки с территории Ирана ставит нас в другую позицию. В таком случае это нападение будет расценено как акт войны", - сказал Адель аль-Джубейр .

Он заявил, что сейчас Эр-Рияд ожидает результатов расследования нападения, и Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к рассмотрению.