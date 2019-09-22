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Espreso.tvОбществоПоджог из-за ревности на Харьковщине. Пострадало имущество священника Московского патриархата

Поджог из-за ревности на Харьковщине. Пострадало имущество священника Московского патриархата

19 сентября около 22:30 был совершен поджог дома протоиерея Леонида Побигайленко, настоятеля храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в селе Первомайское Змиевского района Харьковской области

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, передает Еспресо.TV .

Священник с семьей готовились ко сну, как вдруг услышали громкие хлопки.

"Потом почувствовал запах дыма. Бросился к двери, а они не открываются, их специально чем-то подперли снаружи. Я выбрался через окно, открыл дверь и вывел жену с дочерьми на улицу. Уже на улице услышал выстрел", - отметил он.

Также злоумышленник поджег машину священника и хозяйственное здание. На месте правоохранители нашли канистры из-под бензина. Как установили в полиции, поджигателем оказался 32-летний мужчина, родители которого живут рядом с религиозным деятелем.

После совершенного преступления мужчина пришел домой и пытался застрелиться. Пуля попала мужчине в плечо.

Сейчас он находится в реанимации. Все обстоятельства и мотив преступления в данный момент устанавливает полиция.

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