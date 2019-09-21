На Харьковщине подожгли дом священника. В Нацполиции говорят, что из-за ревности

21 сентября, 2019, 13:08

В пятницу, 20 сентября 2019 года, в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что ночью в селе Первомайское Змиевского района неизвестный мужчина стрелял из оружия и поджег два дома

Работники полиции установили, что 32-летний местный житель на почве ревности к жене решил лишить жизни 31-летнего мужчину, рассказывает Еспресо.TV .

По словам начальника сектора криминальной полиции Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, злоумышленник заранее приобрел гладкоствольное охотничье ружье.

"Затем с ружьем в руках прибыл к дому, где проживает оппонент, начал с ним ссору через окно дома. Злоумышленник направил оружие в сторону последнего и сделал прицельный выстрел. Мужчина успел спрятаться за кирпичное здание", - добавил офицер.

На этом злоумышленник не остановился.

Он взял полимерную канистру с легковоспламеняющейся смесью, облил ею двери и стены дома потерпевшего и поджег. Кроме этого, злоумышленник наведался в дом родителей потерпевшего, где находился автомобиль 31-летнего мужчині, поджег легковоспламеняющейся смесью и дом, и машину.

Установлено, что потом злоумышленник вернулся к себе домой и пытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в плечо.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15, п 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или довичнеувьязнення. Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются.

По данным харьковского телеканала Объектив, поджог жилья религиозного служителя произошел 19 сентября около 22:30. К какой именно конфессии он принадлежит, не уточняется.

Что же касается нападавшго, то сейчас он находится в реанимации.