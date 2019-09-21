 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве может появиться проспект Любомира Гузара

В Киеве может появиться проспект Любомира Гузара

Проспект Комарова, на Отрадном в Киеве, могут переименовать

Согласно проекту решения Киевского городского совета его новое название будет связана с именем Любомир Гузар, передает Еспресо.TV .

Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, патриарх-предстоятель Украинской греко-католической церкви (2001-2011), был верховным архиепископом Львовским и Киево-Галицким.

Во время Второй мировой войны он уехал за границу и повенувся в Украину в 1993 году. Именно он инициировал строительство Патриаршего собора Воскресения Христова на Левом берегу. Рассматривался как один из возможных преемников Папы Римского Иоанна Павла II.

Читайте также: Вы очень сильны, если хотите добра. 10 цитат Любомира Гузара

Владимир Комаров, именем которого сейчас названа улица, был летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза.

Погиб во время посадки космического корабля "Союз-1".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 сентября, 2019 суббота

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

21 сентября, 2019 суббота

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать