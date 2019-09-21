В Киеве может появиться проспект Любомира Гузара
Согласно проекту решения Киевского городского совета его новое название будет связана с именем Любомир Гузар, передает Еспресо.TV .
Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, патриарх-предстоятель Украинской греко-католической церкви (2001-2011), был верховным архиепископом Львовским и Киево-Галицким.
Во время Второй мировой войны он уехал за границу и повенувся в Украину в 1993 году. Именно он инициировал строительство Патриаршего собора Воскресения Христова на Левом берегу. Рассматривался как один из возможных преемников Папы Римского Иоанна Павла II.
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Владимир Комаров, именем которого сейчас названа улица, был летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза.
Погиб во время посадки космического корабля "Союз-1".
- Напомним, после того как президентом стал Володмир Зеленский, а в Украину вернулся заместитель главы Администрации президента Януковича с юриличних вопросам Андрей Портнов (сейчас его представляют как "правозащитника") столичный Окружной административный суд вернул проспекту Бандеры в Киеве название Московского, а проспекту Шухевича - имя Ватутина . Впрочем, это решение не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция.
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