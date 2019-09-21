В Черновцах пьяный водитель устроил аварию и открыл стрельбу

21 сентября, 2019, 10:51

Нацполиция задержала мужчину, причастного к хулиганским действиям в Черновцах. Управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушитель въехал в здание на одной из улиц областного центра. После ДТП мужчина выстрелил из неизвестного оружия. Во время инцидента никто не пострадал

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В пятницу, 20 сентября 2019 года, примерно в 13:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Русской.

Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 60-летний житель Черновцов в состоянии алкогольного опьянения допустил ДТП, въехав в здание и повредив стену. Выйдя из автомобиля, правонарушитель совершил выстрел из предмета, похожего на пистолет. Полицейские изъяли у злоумышленника оружие и направили его на экспертизу.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан на месте происшествия в порядке статьи 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.