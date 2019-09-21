В Черновцах пьяный водитель устроил аварию и открыл стрельбу
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
В пятницу, 20 сентября 2019 года, примерно в 13:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Русской.
Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 60-летний житель Черновцов в состоянии алкогольного опьянения допустил ДТП, въехав в здание и повредив стену. Выйдя из автомобиля, правонарушитель совершил выстрел из предмета, похожего на пистолет. Полицейские изъяли у злоумышленника оружие и направили его на экспертизу.
По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан на месте происшествия в порядке статьи 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.
- Напомним, 20 сентября водитель "НИсанну" въехала в группу протестующих, которые перекрывали улицу Академика Королева в Одессе. Есть пострадавшие.
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