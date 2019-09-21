На Таирова в Одессе, где вместо детсада будет высотка, возмущенные действиями застройщика перекрыли улицу: есть пострадавшие

21 сентября, 2019, 08:17

Жители поселка Таирова, второго по численности населения спального жилого массива Одессы, вечером в пятницу, 20 сентября 2019 года, организовали акцию протеста. Из-за незаконной, по их мнению, застройки на месте одного из детских садов они перекрыли дорожное движение на улице Академика Королева

Люди начали непрерывно ходить туда и обратно по пешеходному переходу в районе Южного рынка. На дороге образовались пробки, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net.

При этом одному активисту автомобиль переехал ногу. Протестующие заблокировали автомобиль.

Как выяснилось, женщина за рулем легковушки Nissan въехал в толпу протестующих. При этом пять человек получили травмы, одна из участниц акции госпитализированы. Среди пострадавших есть и сотрудник патрульной полиции, попытался остановить авто двигалось на людей, но сам попал под колеса. У него открытый перелом ноги.

Водителя "Ниссана" задержала полиция. Она пояснила, что якобы испугалась, когда протестующие начали бросаться на ее автомобиль и поэтому сбила людей.

Сейчас она задержана правоохранителями.

Справка

Протест связан со строительной площадкой по адресу Академика Глушко, 17/3.

11 сентября там спилили более 30 деревьев и начали строительство 16-24-этажного четырехсекционными жилого дома с торгово-офисными помещениями.

Работы ведет ООО "Мода", в свое время выкупило здание сада, а в 2017 году получило в аренду на 49 лет земельный участок под ним. В прошлом году ГАСК дал разрешение на застройку. Этой весной детсад окончательно снесли.

Местные жители давно уже протестуют против строительства, требуя восстановления детского сада.