Степень достоверности поражает, - Сенцов поделился впечатлениями от сериала "Чернобыль"

21 сентября, 2019, 21:57

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов поделился впечатлениями от просмотра американского сериала "Чернобыль"

Об этом Олег Сенцов написал в facebook.

"Вчера выделил вечер и посмотрел, наконец, сериал "Чернобыль". Как и ожидалось, фильм очень хороший и называть его сериалом-то не поворачивается язык, скорее многосерийный фильм. Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и способа мышления и действий. Даже лица у актеров все какие-то из того времени ", - написал Сенцов.

Он отметил, что манера съемки сериала больше присуща авторскому кино. А имеющиеся недостатки и неточности - это мелочи, которые не мешают главному - влиянию на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно.

"И даже несмотря на главное несоответствие как для меня - сцену суда в последней серии, что больше напоминает американское, а не совковое правосудие, кино мне очень понравилось. Возможно, я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным", - написал Сенцов.