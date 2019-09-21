Степень достоверности поражает, - Сенцов поделился впечатлениями от сериала "Чернобыль"
Об этом Олег Сенцов написал в facebook.
"Вчера выделил вечер и посмотрел, наконец, сериал "Чернобыль". Как и ожидалось, фильм очень хороший и называть его сериалом-то не поворачивается язык, скорее многосерийный фильм. Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и способа мышления и действий. Даже лица у актеров все какие-то из того времени ", - написал Сенцов.
Он отметил, что манера съемки сериала больше присуща авторскому кино. А имеющиеся недостатки и неточности - это мелочи, которые не мешают главному - влиянию на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно.
"И даже несмотря на главное несоответствие как для меня - сцену суда в последней серии, что больше напоминает американское, а не совковое правосудие, кино мне очень понравилось. Возможно, я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным", - написал Сенцов.
- Напомним, 20 сентября украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцову вручили Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.
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