Сенцову вручили Национальную премию Шевченко, которую ему присудили в 2016 году

20 сентября, 2019, 14:59

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцову вручили Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко

Об этом сообщает Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook.

"В Шевченковском комитете состоялась встреча главы комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии 2016 года кинорежиссером Олегом Сенцовым", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2016 году Сенцову, который тогда находился в российской колонии, присудили Национальную премию имени Тараса Шевченко в категории "Кинематография" за фильмы "Гамер" и "Носорог" (неоконченная работа).