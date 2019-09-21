Стало известно, какие туристические объекты больше всего ищут в Google

21 сентября, 2019, 16:27

Самыми популярными туристическими объектами в мире по количеству запросов в Google оказались Диснейленды в США и Франции

Об этом со ссылкой на туристический сервис Globehunters сообщает "Интерфакс-Украина".

В топе оказались три Диснейленда в калифорнийском Анахайме (в среднем 1,7 млн поисковых запросов в месяц), Париже (1,2 млн запросов) и в городе Орландо во Флориде (1,14 млн).

Далее в рейтинге расположились дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 млн поисковых запросов), древний город инков Мачу-Пикчу в Перу (1,05 млн) и Гранд-Каньон в Аризоне (884 тыс.).

На седьмом месте рейтинга оказалась самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа в Дубае, информацию о которой искали 859 тыс. человек ежемесячно. Немного реже туристы интересовались Эйфелевой башней в Париже (793 тыс.) и национальным парком Йеллоустон в штате Вайоминг (761 тыс.).

Далее в списке Ниагарский водопад на границе штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио (719 тыс.), Собор Саграда Фамилия в испанской Барселоне (680 тыс.) и Статуя Свободы в США (658 тыс.).

Завершили рейтинг "храм всех богов" Пантеон в Риме (513 тыс. Запросов), Собор Парижской Богоматери (496 тыс.) и Букингемский дворец в Лондоне (494 тыс.).