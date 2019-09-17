Власти Амстердама придумали, как бороться с овертуризмом: гостям города раздают бесплатные билеты в Гаагу

17 сентября, 2019, 16:33

Власти Амстердама начала рекламировать путешествия в Гаагу для того, чтобы бороться с овертуризмом в своем городе

Об этом пишет Telegraph.

Гаагу начали рекламировать на Центральном вокзале Амстердама и даже раздали 50 бесплатных билетов в город. Таким образом Амстердам пытается избавиться от избытка туристов (ежегодно город принимает 17,5 млн туристов на одну ночь), а Гаага - получить новых посетителей.

"Амстердам имеет в 13 раз больше посетителей, которые остаются на одну ночь, чем мы. Но мы предлагаем что-то другое: приморский и королевский город, место знаний и покоя. Если Гаага может помочь сделать Амстердам менее переполненным туристами, мы с удовольствием это сделаем", - говорит Ричард де Мос, руководитель экономических вопросов Гаагского совета.

Из-а большого количества туристов Амстердам страдает от дефицита жилья и шумных вечеринок, а власти города были вынуждены переоценить отношение к району красных фонарей.