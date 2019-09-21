На Львовщине ветераны АТО-ООС блокируют российские вагоны с углем. Силовики говорят, что будут "вынуждены применить меры"

21 сентября, 2019, 15:39

На железнодорожную станцию "Сосновка", что на севере Львовской области и где с начала сентября общественные активисты и ветераны войны на Востоке блокируют вагоны с российской маркировкой, содержащие тоже, якобы, российский уголь, в субботу, 21 сентября 2019 года, прибыли полицейские на главе с ее начальником, полковником полиции Василием Виконским

Они возбудили уголовное производство и заявляют, что могут пойти на силовое разблокирование пути, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как отмечают правоохранители, в Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконные дела. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - подчеркнул Василий Виконский.

Как отмечают Волынские новости, якобы вагоны направлялись на местную обогатительную фабрику, которую контролирует действующий нардеп от партии "Оппозиционная платформа" Наталья Королевская.