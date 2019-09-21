Областные советы выступают против угля от агрессора и продажи земли иностранцам
Об этом передает его Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу облсовета Хмельницкой области.
"А вот при рассмотрении обращения по вопросу проведения всеукраинского референдума о возможности продажи сельскохозяйственной земли в Украине депутаты создали рабочую группу из представителей фракций, которая на протяжении перерыва согласовывала текст этого обращения", - отмечается в сообщении.
И по результатам межфракционного обсуждения уже доработанное "земельное" обращение Хмельницкого областного совета к президенту Зеленского было принято большинством голосов.
Депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не "объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!".
"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?" - говорится в обращении.
Причем, депутаты решили направить данное обращение во все областные советы с целью поддержки на их сессиях.
- Напомним, перед этим аналогичные обращения к Зеленского о недопустимости посипшного введения рынка земли направили Одесская и Херсонская областные советы.
- В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов утверждает, что именно прозрачный рынок земли позволит установить настоящих владельцев украинской пашни.
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