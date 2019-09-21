Областные советы выступают против угля от агрессора и продажи земли иностранцам

21 сентября, 2019, 13:31

На пленарном заседании двадцать седьмой сессии, которое состоялось в Четверг, 19 Сентября 2019, Хмельницкий областной совет поддержал обращение своих коллег из Львовского областного совета к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины о запрете торговли российским углем

Об этом передает его Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу облсовета Хмельницкой области.

"А вот при рассмотрении обращения по вопросу проведения всеукраинского референдума о возможности продажи сельскохозяйственной земли в Украине депутаты создали рабочую группу из представителей фракций, которая на протяжении перерыва согласовывала текст этого обращения", - отмечается в сообщении.

И по результатам межфракционного обсуждения уже доработанное "земельное" обращение Хмельницкого областного совета к президенту Зеленского было принято большинством голосов.

Депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не "объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!".

"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?" - говорится в обращении.

Причем, депутаты решили направить данное обращение во все областные советы с целью поддержки на их сессиях.