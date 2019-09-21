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Espreso.tvОбществоДиректор ГБР Труба заявил, что его кабинет прослушивали

Директор ГБР Труба заявил, что его кабинет прослушивали


фото: pravda.com.ua
Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружены подслушивающие устройства

Об этом Труба сообщил на своем канале в Telegram.

"В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал Труба.

Глава ГБР отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

"Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных ", - убежден Труба.

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