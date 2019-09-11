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Espreso.tvОбществоНовый законопроект выведет ГБР из правового хаоса, - Труба

Новый законопроект выведет ГБР из правового хаоса, - Труба

Директор Государственного бюро расследований убежден, что новый законопроект позволит превратить ГБР в мощный правоохранительный орган

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба отметил в своем Телеграмм-канале.

"Наконец в Верховной Раде появился профессиональный законопроект, который выведет ГБР с того правового хаоса, царящего в нынешнем законодательстве, и позволит превратить его в действительно мощный правоохранительный орган", - написал он.

Труба отметил, что законопроект расставляет точки над "і": в вопросах проведения конкурсов на все руководящие должности (почти 170), организации работы территориальных управлений, определения оснований для дисциплинарного взыскания, совершенствования структуры центрального аппарата и приведения в соответствие полномочий директора.

Он отмечает, что в этой плоскости царит пока хаос. С одной стороны, в законе четко прописан принцип единоначалия и полной ответственности за работу органа. С другой стороны, есть норма о "коллегиальном принятии наиболее важных решений" и "согласовании отдельных решений директора" с заместителями.

"Теперь откровенно: идея коллегиальности, замаскированная под эти пункты, была обречена с самого начала. Если директор несет ответственность, то он и принимает решение. Заместители директора - это надежные менеджеры, на которых можно опереться в работе органа. Именно поэтому в НАБУ, например, директор назначает заместителей без конкурса. Наконец эту норму предлагают ввести и в закон о ГБР", - пояснил Труба.

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