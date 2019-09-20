Зеленский встретился с представителями миссии МВФ
20 сентября, 2019, 22:11
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом
Об этом сообщает сайт главы государства.
Во время встречи обсуждалась программа поддержки повестки дня реформ в Украине от МВФ.
"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил президент.
Владимир Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, которые реформируют финансовый сектор, вывод экономики из тени и реальную борьбу с коррупцией.
Стороны затронули вопрос дальнейших реформ энергетики и ситуацию по ПриватБанку.
Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!