Зеленский встретился с представителями миссии МВФ

20 сентября, 2019, 22:11

Об этом сообщает сайт главы государства.

Во время встречи обсуждалась программа поддержки повестки дня реформ в Украине от МВФ.

"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, которые реформируют финансовый сектор, вывод экономики из тени и реальную борьбу с коррупцией.

Стороны затронули вопрос дальнейших реформ энергетики и ситуацию по ПриватБанку.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.