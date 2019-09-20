Зеленский подписал закон о подсудности Антикоррупционного суда

20 сентября, 2019, 15:25

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на устранение проблемы перегрузки судей ВАСУ и обеспечение эффективного судебного разбирательства производств о коррупции чиновников.

Дела на рассмотрение в Антикоррупционного суда будут направлять только НАБУ и САП.