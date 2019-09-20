 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о подсудности Антикоррупционного суда

Зеленский подписал закон о подсудности Антикоррупционного суда


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1025 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на устранение проблемы перегрузки судей ВАСУ и обеспечение эффективного судебного разбирательства производств о коррупции чиновников.

Дела на рассмотрение в Антикоррупционного суда будут направлять только НАБУ и САП.

  • 18 сентября Рада разгрузила работу Высшего антикоррупционного суда.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать