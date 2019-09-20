Зеленский подписал закон о подсудности Антикоррупционного суда
20 сентября, 2019, 15:25
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1025 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда"
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон направлен на устранение проблемы перегрузки судей ВАСУ и обеспечение эффективного судебного разбирательства производств о коррупции чиновников.
Дела на рассмотрение в Антикоррупционного суда будут направлять только НАБУ и САП.
- 18 сентября Рада разгрузила работу Высшего антикоррупционного суда.
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