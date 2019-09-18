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Espreso.tvОбществоРада разгрузила работу Высшего антикоррупционного суда

Рада разгрузила работу Высшего антикоррупционного суда


фото: poglyad.tv
Верховная Рада Украины приняла проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда)

Об этом передает Espreso.TB

Документ разгрузит ВАСУ от тысячи мелких дел и позволит судьям принимать решение исключительно по топ-коррупционеров, которые нанесли государству большие убытки.

323 народных депутата поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1025 .

Закон определяет, что подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Едрей со дня начала работы ВАКС.

Дела на рассмотрение в Антикоррупционного суда будет направлять только НАБУ и САП.

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