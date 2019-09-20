Российский боксер дерзко заявил, что готов к бою против украинца Ломаченко

20 сентября, 2019, 18:09

Российский боксер Петр Петров считает, что запросто мог бы провести бой с украинским боксером Василием Ломаченко

Об этом сообщает worldboxingnews.

Российский боксер, который ранее дважды был претендентом на чемпионский титул в среднем весе - Петр Петров - хочет провести бой против одного из топ-боксеров легкого дивизиона:

"Я до сих пор один из лучших бойцов в мире легкого дивизиона. Я вижу, что Девин Хейни завоевал звание "временного" чемпиона. Я думаю, у нас с ним вышел бы отличный поединок. Однако я хочу драться и с другими серьезными соперниками. Гарсия, Ломаченко - я готов к боям с ними", - заявил российский боксер.

За карьеру 36-летний Петров провел 48 поединков, в 40 из них победил. В 2016-м году занимал пятое место в рейтинге от BoxReс.