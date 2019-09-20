Рада приняла в первом чтении закон о военной службе
20 сентября, 2019, 18:24
Законопроект увеличивает с 5 до 10 лет срок контрактной военной службы
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Народные депутаты 275 голосами поддержали в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы".
Также законопроект призван признать военных, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численности Вооруженных Сил Украины.
- Напомним, что ВСУ назвали, сколько людей призовут на срочную службу.
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