Рада приняла в первом чтении закон о военной службе

20 сентября, 2019, 18:24

Законопроект увеличивает с 5 до 10 лет срок контрактной военной службы

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Народные депутаты 275 голосами поддержали в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы".

Также законопроект призван признать военных, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численности Вооруженных Сил Украины.